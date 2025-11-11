30. urteurrena
Bilboko Metroa: Zelan prestatzen dira trenak egunero 05:30ean abiatzeko?

El metro para de 00:00 a las 05:30: son las únicas horas disponibles para el mantenimiento y puesta a punto. A las 05:30 horas sale el primer tren sale del taller de Basauri.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Metroko tailerrean izan gara, Basaurin. Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte soilik, tarte horretan egoten baita geldi metroa. Egunero zerbitzua abiatzeko funtsezko lanak dira, segurtasuna bermatzeko. 

Metro Bilbao Bilbo Garraio publikoa Gizartea

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian

Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.

