30º aniversario
Metro Bilbao cumple sus 30 años con miles de viajes y celebraciones en las estaciones

Euskaraz irakurri: Bideoa: Milaka bidai eta askotariko ekitaldiak, Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko

Los 30 años del metro de Bilbao han llegado como siempre, con miles de trayectos entre las estaciones de sus tres líneas. Los usuarios recuerdan cómo se vivía sin metro, y miran al futuro.

