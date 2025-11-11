30. urteurrena
Milaka bidaia eta askotariko ekitaldiak, Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko

Bilboko metroaren 30 urteak beti bezala iritsi dira: hiru lineetako geltokien artean milaka ibilbide eginez. Erabiltzaileek metrorik gabe nola bizi zen izan dute gaur buruan, eta etorkizunari begira jarri dira.

