La 24ª edición de Korrika, la marcha multitudinaria organizada por AEK, homenajeará a la iniciativa ciudadana Errigora por su labor en favor del euskera. Según se destacan, Errigora es un proyecto que "trabaja desde el euskera, para el euskera y en euskera", con la educación como herramienta fundamental y con el objetivo de incidir en el territorio.

El mensaje oficial de Korrika 24, que lleva por lema "Euskara gara" (Somos euskera), hace un llamamiento a la unidad: "Tú y yo somos euskera. Somos una. Somos un millón de voces, y seremos más". El texto subraya que "todos/as somos imprescindibles" y define la comunidad euskaldun como "libre y abierta".

La marcha comenzará en Atharratze el 19 de marzo y culminará en Bilbao el 29.

Korrika, que recorre Euskal Herria para estimular la conciencia a favor del euskera y recaudar fondos para AEK, ofrece diversas formas de participación. Los ciudadanos pueden colaborar en las comisiones locales, adquirir el pañuelo oficial, comprar kilómetros simbólicos o participar en los actos de inicio y final, que este año tendrán lugar entre el 19 de marzo y el 29 de octubre.

AEK subraya la necesidad de la "euskaldunización gratuita", la "oficialidad del euskera" y la "financiación permanente para los euskaltegis", y reclama situar la "normalización y revitalización del euskera en el centro de la agenda política y social".