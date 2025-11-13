EUSKARA
Korrika 24k Errigora ekimena omenduko du, Atharratzetik Bilbora

Herri martxaren hurrengo edizioak Errigoraren lana aitortuko du, eta Atharratzetik Bilbora ibilbidea egingo du martxoaren 19tik 29ra. Mezu ofizialak, "Euskara gara", komunitatearen eta hizkuntzaren etorkizun partekatuaren ideia indartzen du.

EITB

Korrikaren 24. edizioak, AEK-k antolatutako martxa jendetsuak, Errigora herri ekimena omenduko du euskararen alde egindako lanagatik. Azpimarratu dutenez, Errigora "euskaratik, euskararentzat eta euskararentzat lan egiten duen proiektua da", hezkuntza funtsezko tresna izanik eta lurraldean eragiteko helburuarekin.

Korrika 24ren mezu ofizialak, "Euskara gara" lelopean, batasunerako deia egiten du: "Zu eta ni euskara gara. Bat gara. Milioi bat ahots gara, eta gehiago izango gara", azaldu dute. Testuak azpimarratzen duenez, "guztiok gara ezinbestekoak" eta "aske eta ireki" gisa definitzen du euskal komunitatea.

Ekimenak Atharratzetik Bilbora ibilbidea egingo du martxoaren 19tik 29ra. 

Korrikak euskararen aldeko kontzientzia pizteko eta AEKrentzat dirua biltzeko helburuarekin Euskal Herria zeharkatzen du, eta parte hartzeko hainbat modu eskaintzen dituela gogoratu dute. Herritarrek tokiko batzordeetan parte har dezakete, zapi ofiziala erosi, kilometro sinbolikoak erosi edo martxoaren 19tik urriaren 29ra bitarteann egingo diren ekitaldietan parte hartu.

AEK-k "doako euskalduntzearen", "euskararen ofizialtasunaren" eta "euskaltegientzako etengabeko finantzaketaren" beharra azpimarratu du, eta "euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean" jartzea eskatu du.

