La Diputación de Bizkaia cree que las medidas del Ministerio por la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas"
La diputada de Medio Natural y Agricultura de Bizkaia, Arantza Atutxa, ha considerado que las medidas establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas" y, en este sentido, ha señalado que no se ha detectado ningún positivo en explotaciones del territorio.
Metro Bilbao ofrecerá un viaje "mágico" en el 'Tren de la Navidad' con Olentzero y Mari Domingi
Se tratará de un viaje especial en metro, pensado para menores de 12 años, el 22 de diciembre. El plazo de inscripción para conseguir plaza estará abierto entre el 17 y el 23 de noviembre.
Esta es la alerta que se ha escuchado en los móviles de Álava
Ha sido un simulacro para comprobar si el sistema Es Alert funciona de forma eficaz. El pitido ha ido acompañado de un mensaje tranquilizador que indicaba que se no trataba de una situación de riesgo real. La alarma también se ha probado en Balmaseda y algunos barrios de Bilbao.
Las retenciones en la A-8, en sentido Cantabria, llegan hasta la N-637
Dos accidentes ocurridos después de las 16:00 de la tarde, en el mismo punto kilométrico pero en distinto sentido, han dificultado la circulación en la zona. Sin embargo, en sentido Bilbao la situación ha vuelto a la normalidad.
PNV, PSE-EE, PP y Vox votan en contra de una propuesta de Sumar para "la abolición efectiva" de la tauromaquia
La propuesta pedía una declaración institucional del Gobierno Vasco en la que se rechazara esta práctica y su fomento por parte de las instituciones. PNV y PSE-EE han apelado a un debate sobre la materia y no a la prohibición.
Los jugadores palestinos se muestran "emocionados y agradecidos" con el apoyo que están recibiendo
Los jugadores de la selección palestina de fútbol cuentan las horas para que comience el partido contra Euskal Selekzioa. "No me imagino a más de 50 000 personas con banderas palestinas en el estadio", afirma Feras Abu Radwan, miembro del cuerpo técnico de la selección de Palestina.
Ane Elordi, coordinadora de Korrika: "El euskera es aliento"
Ane Elordi, coordinadora de Korrika, ha señalado que el lema "Euskara gara" tiene como objetivo la sociedad. En sus palabras, "Euskal Herria necesita un nuevo aliento; somos el pueblo de todos los que quieren dar el salto al pueblo del euskera, sean nacidos aquí o venidos de fuera".
Korrika 24 homenajeará a la iniciativa Errigora, desde Atharratze a Bilbao
La próxima edición de la marcha popular reconoce el trabajo de Errigora, comenzará en Atharratze el 19 de marzo y culminará en Bilbao el 29. El mensaje oficial, "Somos euskera", refuerza la idea de comunidad y de un futuro compartido para la lengua.
Los perfiles podrán acreditarse haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves una orden que regula los sistemas de acreditación y evaluación de conocimientos de euskera recogidos en el decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco.
La Ertzaintza elabora una estadística de detenidos según su lugar de nacimiento
Se informa de los presuntos delincuentes nacidos en Euskadi y otras comunidades autónomas y en el extranjero. En este apartado se diferencia entre los procedentes de los países de la UE, del resto de Europa, del Magreb, del resto de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos y Canadá, de Asia, Oceanía y del resto del extranjero sin especificar.