Hegazti gripearen aurka Ministerioak iragarritako neurriak "gehiegizkoak" direla eta "goizegi" hartu direla uste du Bizkaiko Foru Aldundiak

Arantza Atutxa
18:00 - 20:00
Arantza Atutxa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Arantza Atutxa Bizkaiko Natura Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatuak uste du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak hegazti gripearen aurrean ezarritako neurriak "goiztiarrak" eta "gehiegizkoak" direla, eta, ildo horretan, adierazi du ez dela positiborik atzeman lurraldeko ustiategietan.

Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Gizartea

