Los jugadores palestinos se muestran "emocionados y agradecidos" con el apoyo que están recibiendo

Jugadores de la selección de Palestina. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Palestinako jokalariak "hunkituta eta eskertuta" daude jasotzen ari diren babesarekin

Los jugadores de la selección palestina de fútbol cuentan las horas para que comience el partido contra Euskal Selekzioa. "No me imagino a más de 50 000 personas con banderas palestinas en el estadio", afirma Feras Abu Radwan, miembro del cuerpo técnico de la selección de Palestina.

