Euskal Selekzioa vs Palestina
Palestinako jokalariak "hunkituta eta eskertuta" daude jasotzen ari diren babesarekin

Palestinako jokalariak
18:00 - 20:00
Palestinako selekzioko jokalariak. Argazkia: EITB.

Palestinako selekzioko jokalariak San Mameseko berdegunera salto egiteko irrikan daude Euskal Selekzioaren aurka jokatzeko. "Ezin dut imajinatu 50.000 pertsona baino gehiago ikustea estadioan Palestinako banderekin", adierazi du Feras Abu Radwan Palestinako selekzioko talde teknikoko kideak.

