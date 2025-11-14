ACCIDENTE DE TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un motorista de 51 años al sufrir una caída en Urdax

El motorista, vecino de Zugarramurdi, ha fallecido como consecuencia de la caída de un poste eléctrico cuyo cable, que cruzaba la calzada, ha provocado la caída.
accidente moto urdax navarra foruzaingoa

Imagen del vehículo accidentado en la NA-4401, a su paso por Urdax. Foto: @policiaforal_na

Euskaraz irakurri: 51 urteko motozale bat hil da Urdazubin izandako istripu batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un motorista de 51 años, vecino de Zugarramurdi, ha fallecido este viernes de madrugada tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 2,9 de la NA-4401, en Alkerdi, en el término municipal de Urdax (Navarra). 

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 05:11 horas. El accidente se ha producido como consecuencia de la caída de un poste eléctrico cuyo cable, que cruzaba la calzada, ha provocado la caída del motorista.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Foral de Elizondo y la Brigada de Atestados se encarga de investigar la dinámica del siniestro.

accidente urdax cable

Imagen del cable caído a la vía. Foto: @policiaforal_na

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Navarra Titulares de Hoy Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X