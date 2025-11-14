TRAFIKO ISTRIPUA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

51 urteko motozale bat hil da Urdazubin izandako istripu batean

Poste elektriko baten kablea erori da errepidera, gurutzatuta gelditu da, eta horrek eragin du ezbeharra. Hildakoa Zugarramurdiko bizilaguna da.

accidente moto urdax navarra foruzaingoa

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

51 urteko motozale bat hil da ostiral goizaldean, Urdazubin (Nafarroa) izandako istripu batean, Foruzaingoak jakinarazi duenez. 

Larrialdi zerbitzuek 05:11 aldera jaso dute abisua. Antza denez, poste elektriko baten kablea erori da NA-4401 errepidera, gurutzatuta gelditu da, eta horrek eragin du ezbeharra.

Elizondoko foruzainak bertaratu dira istripuaren tokira, eta Foruzaingoak hartu du bere gain hartu du ikerketa. 

@policiaforal_na

NA-4401 errepidean gurutzatuta gelditu den kablea. Argazkia: @policiaforal_na

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Nafarroa Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X