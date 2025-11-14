51 urteko motozale bat hil da Urdazubin izandako istripu batean
Poste elektriko baten kablea erori da errepidera, gurutzatuta gelditu da, eta horrek eragin du ezbeharra. Hildakoa Zugarramurdiko bizilaguna da.
51 urteko motozale bat hil da ostiral goizaldean, Urdazubin (Nafarroa) izandako istripu batean, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Larrialdi zerbitzuek 05:11 aldera jaso dute abisua. Antza denez, poste elektriko baten kablea erori da NA-4401 errepidera, gurutzatuta gelditu da, eta horrek eragin du ezbeharra.
Elizondoko foruzainak bertaratu dira istripuaren tokira, eta Foruzaingoak hartu du bere gain hartu du ikerketa.
NA-4401 errepidean gurutzatuta gelditu den kablea. Argazkia: @policiaforal_na
Zure interesekoa izan daiteke
Aldarrikapena eta elkartasuna izango dira nagusi Euskal Selekzioa – Palestinaren atarikoan San Mamesen
Mobilizazioak antolatu dituzte eta estadioaren sarrera guztiak saldu dira; lasaitasuna eta errespetua eskatu dute.
Arrautzaren prezioa % 5,1 igo da urrian, eta % 22,5 urtebetean
Behi haragia (% 17,8) eta kafea, kakaoa eta infusioak (% 16,2) ere asko garestitu dira; aitzitik, olioak eta koipeak (-% 33,5) eta azukrea (-% 13,5) merkatu egin dira.
Haizeak muturreko erregistroak utzi ditu Euskadin, 180 km/h-ko abiadurarekin haizeguneetan
Hego haizeak 180 km/h-ko ufadak utzi ditu Gorramendin, 160 km/h-ko abiadura hartu du Aralarren eta arazo puntualak eragin ditu aireportuetan.
Albiste izango dira: Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarikoa, abisu horia haizeagatik eta Herri Urratsen aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Kontrolpean hartu dute Hondarribian 20 etxebizitza eta kanpin bat hutsarazi dituen sutea
Jaizkibel mendian piztutako sutea kontrolpean hartu dute, baina suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Horrez gain, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute.
33 abelburu hil dira Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutean
7 abelburu bizirik atera ahal izan dituzte. Suhiltzaileak lanean ari dira sugarrak itzaltzen saiatzeko.
Konpondu dira AP-8an Basaurin, Irunerako noranzkoan, sortutako auto-ilarak
Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da eta gutxienez bederatzi kilometroko auto-ilara luzeak sortu dira AP-8an, Basauri parean, Donostiako noranzkoan. Pertsona bat zauritu da eta errei bat itxita dago.
Triangelurik ez aurrerantzean, V16 baliza berria hemen da eta
Gailu berriak larrialdiko triangeluak ordezkatuko ditu matxurak edo istripuak seinaleztatzeko. Ibilgailuaren sabaian jartzen da autotik irten beharrik gabe, harrapatzeko arriskua murrizten du eta automatikoki abisatzen die DGTri eta larrialdi-zerbitzuei.
Elikadura-alerta zabaldu dute, Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marken gazta sorta batzuetan listeria atzemanda
Ohar batean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du listeria monocytogenesa atzeman dutela Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marketako ardi eta behi esne gordinarekin egindako nahasketa onduko gaztetan.