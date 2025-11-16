Accidentes de tráfico
Familiares recuerdan en Bilbao a las víctimas mortales de tráfico

18:00 - 20:00
Homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico en Bilbao. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Trafikoko hildakoen senideek omenaldia egin dute Bilbon biktimak oroitzeko
author image

EITB

Última actualización

Hoy se celebra el Día mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Familiares de las víctimas en la carretera se han reunido en Bilbao para recordarlos. Un día en el que una vez más se ha pedido que la educación vial sea una asignatura obligatoria; porque reducir el número de víctimas, insisten, es cosa de todos y cada uno de nosotros.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Bizkaia Tráfico Bilbao Sociedad

