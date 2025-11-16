Trafiko-istripuak
Trafiko-istripuetan hildakoak Bilbon oroitu dituzte senideek

Familiares recuerdan en Bilbao a las víctimas mortales de tráfico
Trafiko-istripuetako biktimei omenaldia egin diete Bilbon. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, Trafiko Istripuen Biktimak Oroitzeko Munduko Eguna da. Biktimen familiak Bilbon bildu dira, horiek gogoratzeko. Bide-hezkuntza nahitaezko irakasgaia izatea eskatu dute berriro; izan ere, senideen esanetan, gure ardura da biktimen kopurua murriztea.

