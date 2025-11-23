INVESTIGACIÓN EN CURSO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un hombre de 60 años por disparar presuntamente a un gendarme en Itsasu

La gendarmería ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido esta mañana en la localidad labortana de Itsasu, cuando uno de los agentes ha sido herido de bala cuando intervenía en una vivienda donde una mujer había avisado de que "no se sentía segura".

Euskaraz irakurri: 60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 60 años ha sido detenido en Itsasu (Lapurdi) acusado de intento de asesinato tras disparar a un gendarme.

El domingo por la mañana, una brigada de la comisaría de Baiona ha acudido a una vivienda de Itsasu tras recibir la llamada de una mujer que ha manifestado que "no se sentía segura", según ha manifestado el alcalde de la localidad, Michel Hiribarren, a FranceBleau.

Por motivos que aún se desconoces, el hombre ha cogido un arma, un rifle de caza, al parecer, y ha disparado a uno de los agentes, que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Baiona.

El agente ha sido herido en una pierna, aunque su vida no corre peligro.

La Fiscalía de Baiona ha manifestado que “el autor del tiroteo fue detenido por intento de asesinato a una persona que representante de la autoridad pública”.

La investigación para esclarecer los hechos continúa su curso y la policía está interrogando a los presentes.

Titulares de Hoy Lapurdi Iparralde Delitos Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X