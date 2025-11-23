60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
Igande goizean, emakume batek poliziari deitu dio etxean "seguru ez zegoela" abisatuz. Agenteak etxera iritsi direnean, gizon batek arma bat hartu eta tiro egin dio horietako bati. Jendarmeriak ikerketa ireki du gertatutakoa argitzeko.
60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun (Lapurdi), jendarme bat hiltzen saiatzea leporatuta.
Igande goizean, Baionako polizia-etxeko brigada bat Itsasuko etxebizitza batera joan da emakume baten deia jaso ostean. Emakume horrek adierazi du ez zela "seguru sentitzen", Michel Hiribarren alkateak FranceBleuri adierazi dionez.
Agenteak iritsi direnean, gizonak arma bat hartu du -ehizarako errifle bat, antza- eta agenteetako bati tiro egin dio, oraindik argitu gabeko arrazoiengatik.
Baionako ospitalera eraman behar izan dute gendarmea, hankan tiroa zuela, baina bere bizitza ez dago arriskuan.
Baionako Fiskaltzak adierazi duenez, “tiroketaren egilea agintaritzaren ordezkari publiko bat hiltzen saiatzeagatik atxilotu dute”.
Gertakariak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du, eta polizia bertan zeudenak galdekatzen ari da.
