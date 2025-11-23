Detenido un hombre en San Sebastián como autor de una agresión a su mujer
Un hombre de 32 años ha sido detenido la madrugada de este domingo en San Sebastián, acusado de agredir a su pareja.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han tenido lugar minutos antes de las cuatro y media de la madrugada de este domingo, cuando un particular ha dado aviso al 112 de que un hombre estaba golpeando a una mujer en la Avenida Julio Urkijo de la capital guipuzcoana.
La patrulla ha encontrado en la vía pública a un joven que tenía arrinconada a una chica contra la pared y que estaba obligándola a inclinarse agarrándola del pelo. Los agentes han procedido a separar a las dos personas, pero el varón ha mostrado una actitud muy violenta, profiriendo también insultos y amenazas, y ha arremetido contra los ertzainas, por lo que ha sido necesaria la intervención de varios de ellos para poder reducirlo, han informado las mismas fuentes.
Posteriormente, la víctima ha sido acompañada a un centro médico para ser asistida y, asimismo, dos agentes acudieron a una mutua para recibir atención sanitaria. El detenido, de 32 años, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.
