Trasladadas al hospital tres personas por una fuga de gas en Falces
Tres personas han sido trasladadas esta tarde al Hospital Universitario de Navarra con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono por una fuga de gas en Falces.
El suceso se habría producido poco antes de las 19:00 horas.
Dos personas han acudido al Centro de Salud por sus propios medios, con síntomas de intoxicación y una tercera persona ha sido trasladada al Centro de Salud desde el inmueble tras comprobar los bomberos la presencia de niveles altos de CO en el aire.
Posteriormente, se ha dado traslado de las tres personas al Hospital Universitario de Navarra en ambulania.
Las víctimas son una mujer de 46 años, que ha ingresado con pronóstivo revervado por inhalación de CO, una mujer de 29 años en la misma situación y un hombre de 42 años, también con pronóstico reservado por inhalación de CO.
En el suceso se han movilizado bomberos de Peralta un equipo médico y dos ambulancias.
