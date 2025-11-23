Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.
Gas-ihesa izan da gaur arratsaldean Faltzesen, Nafarroan, eta hiru pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomekin.
Gertakaria 19:00ak baino lehentxeago gertatu da Faltzesko etxebizitza batean, Nafarroako Larrialdi Zerbitzuek jakitera eman dutenez.
Bi pertsona beren kabuz joan dira bertako osasun-zentrora, intoxikazio-sintomekin, eta hirugarren pertsona bat suhiltzaileek eraman dute etxebizitzatik osasun-zentrora, airean CO maila altuak zeudela egiaztatu ondoren.
Osasun zentroan lehen azterketak eginda, hiruak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte anbulantzian.
46 urteko emakume bat, 29 urteko beste emakume bat eta 42 urteko gizonezko bat dira biktimak, guztiak CO arnasteagatik pronostiko erreserbatuarekin ospitaleratu dituztenak.
Azkoiengo suhiltzaileak, mediku talde bat eta bi anbulantzia aritu dira tokian bertan lanean.
