Saaki, nuevo compañero robot para calmar el miedo de los niños hospitalizados en Euskadi
Bioaraba, en colaboración con la OSI Araba de Osakidetza y con el apoyo de la Fundación Vital Fundazioa, ha puesto en marcha el proyecto SAAKI, una iniciativa pionera que integra un robot con inteligencia artificial en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu. Su objetivo es aliviar la ansiedad de los pacientes y ofrecer acompañamiento emocional, educativo y de entretenimiento durante su estancia hospitalaria.
El Unitree G1 EDU mide 130 centímetros y pesa 35 kilos, con proporciones similares a las de una niña o un niño de 9 a 11 años, lo que facilita una interacción cercana y no intimidante. Equipado con sensores 3D y capacidades de comunicación avanzada, el robot puede explicar procedimientos médicos de forma sencilla, participar en actividades grupales y acompañar a los menores en distintos momentos del día.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha destacado que SAAKI representa “un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible”, subrayando que la tecnología puede convertirse en un apoyo esencial para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados. Por su parte, Arantxa Ibáñez de Opakua, directora de la Fundación Vital Fundazioa, ha subrayado que el proyecto demuestra cómo la tecnología aplicada con dimensión humana puede mejorar la vida de los pacientes más pequeños en situaciones difíciles.
La introducción del robot abre además nuevas líneas de investigación en rehabilitación pediátrica, educación sanitaria, terapia motriz y apoyo emocional, e incluso su futura aplicación en otros servicios hospitalarios. Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba, ha explicado que SAAKI permite evaluar el impacto emocional de la robótica social y generar conocimiento para la humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar.
El proyecto refuerza la posición de Bioaraba y Osakidetza como referentes en innovación tecnológica aplicada a la salud, consolidando el compromiso del Departamento de Salud con la modernización y la humanización de la atención sanitaria.
Te puede interesar
Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua
La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
Miren Elgarresta (Emakunde): "Las denuncias son la punta del iceberg"
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, se ha referido a las denuncias por violencia contra las mujeres en lo que va de año. Ha explicado que los datos publicados por la Ertzaintza coinciden con la encuesta sobre la violencia contra las mujeres de Emakunde.
El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"
En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
Fallece un hombre en un accidente laboral en Abárzuza
El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador, de 49 años, ha sido atropellado por un camión.
Un accidente múltiple provoca hasta seis kilómetros de retenciones en la N-1 en Irura sentido Irun
Cinco vehículos han colisionado por alcance en un accidente múltiple en la N-1 a la altura de Irura y cinco de sus ocupantes han resultado heridos y han tenido que ser evacuados al hospital.
Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children
Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Trasladadas al hospital tres personas por una fuga de gas en Falces
El suceso ha tenido lugar esta tarde en la localidad ribera. Los trasladados son dos mujeres de 29 y 46 años y un hombre de 42 con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.
Detenido un hombre de 60 años por disparar presuntamente a un gendarme en Itsasu
La gendarmería ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido esta mañana en la localidad labortana de Itsasu, cuando uno de los agentes ha sido herido de bala cuando intervenía en una vivienda donde una mujer había avisado de que "no se sentía segura".