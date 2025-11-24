Bioaraba, en colaboración con la OSI Araba de Osakidetza y con el apoyo de la Fundación Vital Fundazioa, ha puesto en marcha el proyecto SAAKI, una iniciativa pionera que integra un robot con inteligencia artificial en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu. Su objetivo es aliviar la ansiedad de los pacientes y ofrecer acompañamiento emocional, educativo y de entretenimiento durante su estancia hospitalaria.

El Unitree G1 EDU mide 130 centímetros y pesa 35 kilos, con proporciones similares a las de una niña o un niño de 9 a 11 años, lo que facilita una interacción cercana y no intimidante. Equipado con sensores 3D y capacidades de comunicación avanzada, el robot puede explicar procedimientos médicos de forma sencilla, participar en actividades grupales y acompañar a los menores en distintos momentos del día.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha destacado que SAAKI representa “un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible”, subrayando que la tecnología puede convertirse en un apoyo esencial para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados. Por su parte, Arantxa Ibáñez de Opakua, directora de la Fundación Vital Fundazioa, ha subrayado que el proyecto demuestra cómo la tecnología aplicada con dimensión humana puede mejorar la vida de los pacientes más pequeños en situaciones difíciles.

La introducción del robot abre además nuevas líneas de investigación en rehabilitación pediátrica, educación sanitaria, terapia motriz y apoyo emocional, e incluso su futura aplicación en otros servicios hospitalarios. Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba, ha explicado que SAAKI permite evaluar el impacto emocional de la robótica social y generar conocimiento para la humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar.

El proyecto refuerza la posición de Bioaraba y Osakidetza como referentes en innovación tecnológica aplicada a la salud, consolidando el compromiso del Departamento de Salud con la modernización y la humanización de la atención sanitaria.