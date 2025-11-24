MEDICINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Saaki, nuevo compañero robot para calmar el miedo de los niños hospitalizados en Euskadi

El Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, en colaboración con la Fundación Vital Fundazioa, ha presentado hoy el proyecto SAAKI, que incorpora el robot Unitree G1 EDU en el HUA Txagorritxu para mejorar la experiencia de niñas y niños hospitalizados mediante tecnología y empatía.
El robot Unitree G1 EDU. Foto: Osakidetza
Euskaraz irakurri: Bioarabak adimen artifiziala duen robot bat du Pediatrian, ospitaleko arreta humanizatzeko
author image

EITB

Última actualización

Bioaraba, en colaboración con la OSI Araba de Osakidetza y con el apoyo de la Fundación Vital Fundazioa, ha puesto en marcha el proyecto SAAKI, una iniciativa pionera que integra un robot con inteligencia artificial en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu. Su objetivo es aliviar la ansiedad de los pacientes y ofrecer acompañamiento emocional, educativo y de entretenimiento durante su estancia hospitalaria.

El Unitree G1 EDU mide 130 centímetros y pesa 35 kilos, con proporciones similares a las de una niña o un niño de 9 a 11 años, lo que facilita una interacción cercana y no intimidante. Equipado con sensores 3D y capacidades de comunicación avanzada, el robot puede explicar procedimientos médicos de forma sencilla, participar en actividades grupales y acompañar a los menores en distintos momentos del día.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha destacado que SAAKI representa “un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible”, subrayando que la tecnología puede convertirse en un apoyo esencial para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados. Por su parte, Arantxa Ibáñez de Opakua, directora de la Fundación Vital Fundazioa, ha subrayado que el proyecto demuestra cómo la tecnología aplicada con dimensión humana puede mejorar la vida de los pacientes más pequeños en situaciones difíciles.

La introducción del robot abre además nuevas líneas de investigación en rehabilitación pediátrica, educación sanitaria, terapia motriz y apoyo emocional, e incluso su futura aplicación en otros servicios hospitalarios. Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba, ha explicado que SAAKI permite evaluar el impacto emocional de la robótica social y generar conocimiento para la humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar.

El proyecto refuerza la posición de Bioaraba y Osakidetza como referentes en innovación tecnológica aplicada a la salud, consolidando el compromiso del Departamento de Salud con la modernización y la humanización de la atención sanitaria.

Osakidetza Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

CAMPUS LEIOA UPV EHU
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua

La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
VIOLENCIA MACHISTA INDARKERIA MATXISTA PROTESTA BILBAO EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"

En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children

Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Cargar más
Publicidad
X