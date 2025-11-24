MEDIKUNTZA
Saaki, Euskadin ospitaleratutako haurren beldurra baretzeko robot berria

Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuak, Vital Fundazioarekin lankidetzan, SAAKI proiektua aurkeztu du. Unitree G1 EDU robota Txagorritxun izango da, teknologia eta enpatia bidez ospitaleratutako haurren esperientzia hobetzeko.

Unitree G1 EDU robota. Argazkia: Osakidetza
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bioarabak, Osakidetzako Araba ESIarekin lankidetzan eta Vital Fundazioaren laguntzarekin, SAAKI proiektua jarri du abian. Ekimen aitzindaria da, eta adimen artifiziala duen robot bat integratzen du Txagorritxu AUOko Pediatria arloan. Pazienteen antsietatea arintzea eta ospitaleko egonaldian laguntza emozionala eta entretenimendukoa eskaintzea du helburu.

Unitree G1 EDUk 130 zentimetroko altuera du eta 35 kilo pisatzen ditu, 9 eta 11 urte bitarteko haur baten antzeko proportzioekin, eta horrek elkarreragin hurbila errazten du eta ez du beldurrik sortzen. 3D sentsoreekin eta komunikazio aurreratuko gaitasunekin hornituta, robotak prozedura medikoak modu errazean azal ditzake, talde-jardueretan parte hartu eta adingabeei eguneko une desberdinetan lagundu.

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak nabarmendu du SAAKI "aurrerapen nabarmena" dela "arreta pediatriko gizatiarrago eta emozionalki sentikorrago baterantz", eta azpimarratu du teknologia funtsezko laguntza bihur daitekeela ospitaleratutako haurren ongizaterako. Bestalde, Arantxa Ibañez de Opakua Vital Fundazioko zuzendariak azpimarratu du proiektuak erakusten duela giza dimentsioa duen teknologia aplikatuak egoera zailetan dauden paziente txikienen bizitza hobetu dezakeela.

Robota bertan izateak, gainera, ikerketa-ildo berriak irekitzen ditu pediatriako errehabilitazioan, osasun-hezkuntzan, mugimendu-terapian eta laguntza emozionalean, baita etorkizunean beste ospitale-zerbitzu batzuetan aplikatzeko ere. Juan Fernandez Bioarabako Berrikuntzako koordinatzaileak azaldu duenez, SAAKIk aukera ematen du robotika sozialaren inpaktu emozionala ebaluatzeko eta ezagutza sortzeko asistentziaren humanizaziorako, ikuspegi zientifiko eta multidiziplinarretik.

Proiektuak Bioarabak eta Osakidetzak osasunari aplikatutako berrikuntza teknologikoan duten posizioa indartzen du, Osasun Sailak osasun-arreta modernizatzeko eta humanizatzeko duen konpromisoa sendotuz.

Osakidetza Araba Gizartea

