Iberia sufre un ciberataque que compromete datos personales de sus clientes
Iberia ha denunciado ante la UCO, la Agencia de Protección de Datos e INCIBE, un acceso no autorizado a un repositorio gestionado por terceros. Este incidente ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales de los clientes.
La compañía afirma que la información contenida en ese sistema de intercambio de información es limitada y no es operacional, por lo que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos.
Según ha comunicado la aerolínea, la investigación preliminar indica que los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club.
No obstante, la aerolínea indica que "no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".
Sin embargo, reconoce que se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, aunque subraya que "de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con estos datos".
Iberia está comunicando lo sucedido a los clientes afectados y ha establecido medidas de seguridad adicionales. La aerolínea recomienda a los afectados que presten especial atención ante cualquier comunicación en nombre de Iberia que le solicite realizar alguna acción y ha puesto a disposición de los clientes el número de teléfono +34 900 111 500 para comunicar cualquier sospecha o anomalía.
Iberia ha pedido disculpas a los clientes afectados por los problemas que este ataque externo les pueda ocasionar y asegura estar "poniendo todos los medios a su alcance para mitigar los efectos del incidente y evitar que pueda repetirse en el futuro".
