Varios accidentes colapsan la Margen Izquierda y la N-1 en Tolosa
Los siniestros en Rontegi, en Max Center (al menos 4 kilómetros de retenciones entre Nervacero y Rontegi) y en la N-1 en Irura y Tolosa (hasta 3 kilómetros) han marcado una jornada especialmente difícil en las carreteras.
La mañana ha comenzado con serios problemas en la Margen Izquierda del Gran Bilbao. Un accidente con tres vehículos implicados en el puente de Rontegi ha generado importantes retenciones, mientras que otro siniestro en la recta de Max Center ha vuelto a bloquear la A-8, saturando los accesos de Barakaldo, Sestao y Trapagaran. A las retenciones habituales se han sumado hasta 4 kilómetros de atascos entre Nervacero y el puente de Rontegi.
En Gipuzkoa, la circulación también se ha visto afectada por varios accidentes en la N-1. En Irura, un siniestro múltiple en el punto kilométrico 439 ha obligado a cortar un carril en sentido Irun, generando colas de hasta 3 kilómetros. En Tolosa se ha registrado otro accidente que ha añadido más problemas a la circulación en la misma vía.
Los servicios de emergencia han atendido los distintos choques y las grúas han trabajado para retirar los vehículos afectados. La circulación se va normalizando progresivamente, aunque se recomienda prudencia y consultar el estado de las carreteras a través del 011.
Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children
Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Trasladadas al hospital tres personas por una fuga de gas en Falces
El suceso ha tenido lugar esta tarde en la localidad ribera. Los trasladados son dos mujeres de 29 y 46 años y un hombre de 42 con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.
Detenido un hombre de 60 años por disparar presuntamente a un gendarme en Itsasu
La gendarmería ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido esta mañana en la localidad labortana de Itsasu, cuando uno de los agentes ha sido herido de bala cuando intervenía en una vivienda donde una mujer había avisado de que "no se sentía segura".
Pillados por la cámara: Tres personas fueron grabadas en Gordexola intentando acceder a una casa
Estas son imágenes grabadas a las 21:30 horas del 5 de noviembre por varias cámaras de seguridad en Gordexola, en las que se ve cómo tres personas llegan en coche y saltan la valla de la casa. Se escuchan varios golpes y se van. En este caso no consiguieron entrar pero se han producido robos en viviendas cercanas.
Ingresa en prisión un grupo itinerante especializado en robos en viviendas unifamiliares en Bizkaia
Las investigaciones han permitido esclarecer, al menos, quince robos cometidos en los meses de octubre y noviembre en viviendas unifamiliares en las comarcas de Busturialdea y Mungialdea.
Impiden la venta de una recién nacida por 3000 euros a una pareja en Málaga
El hombre inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida. La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica.
Detenido un hombre en San Sebastián como autor de una agresión a su mujer
La víctima ha sido acompañada a un centro médico para ser asistida, y el detenido será puesto a disposición judicial.
La Ertzaintza ha registrado desde enero hasta octubre casi 6000 denuncias de violencia machista
Actualmente protege a 6223 mujeres. El Departamento de Seguridad ha informado de que ya está en marcha la unidad específica compuesta por seis mujeres. En cuanto al número de casos denunciados, han aumentado este año.