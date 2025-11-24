Varios accidentes colapsan la Margen Izquierda y la N-1 en Tolosa

La mañana ha comenzado con serios problemas en la Margen Izquierda del Gran Bilbao. Un accidente con tres vehículos implicados en el puente de Rontegi ha generado importantes retenciones, mientras que otro siniestro en la recta de Max Center ha vuelto a bloquear la A-8, saturando los accesos de Barakaldo, Sestao y Trapagaran. A las retenciones habituales se han sumado hasta 4 kilómetros de atascos entre Nervacero y el puente de Rontegi.

En Gipuzkoa, la circulación también se ha visto afectada por varios accidentes en la N-1. En Irura, un siniestro múltiple en el punto kilométrico 439 ha obligado a cortar un carril en sentido Irun, generando colas de hasta 3 kilómetros. En Tolosa se ha registrado otro accidente que ha añadido más problemas a la circulación en la misma vía.

Los servicios de emergencia han atendido los distintos choques y las grúas han trabajado para retirar los vehículos afectados. La circulación se va normalizando progresivamente, aunque se recomienda prudencia y consultar el estado de las carreteras a través del 011.