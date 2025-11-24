Hainbat istripuk Ezkerraldea eta N-1 errepidea kolapsatu dituzte
Rontegin, Max Centerren (gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak Nervacero eta Arrontegi artean) eta N-1 errepidean, Iruran eta Tolosan (3 kilometroraino) izandako ezbeharrek oso egun zaila markatu dute errepideetan.
Goiza arazo larriekin hasi da Bilbo Handiaren Ezkerraldean. Hiru ibilgailuk istripua izan dute Arrontegiko zubian, eta auto-ilara luzeak sortu dira. Max Centerreko zuzengunean beste istripu batek A-8 autobidea blokeatu du berriro, Barakaldo, Sestao eta Trapagarango sarbideak gainezka eginez. Ohiko auto-ilarez gain, Nervacero eta Arrontegiko zubiaren arteko 4 kilometroko auto-ilarak daude gutxienez.
Gipuzkoan ere hainbat istripu izan dira N-1 errepidean. Iruran, 439. kilometroan izandako ezbehar baten ondorioz, errei bat itxi behar izan dute Irungo noranzkoan, eta 3 kilometroko ilarak sortu dira. Tolosan, beste istripu bat izan da, eta horrek arazo gehiago eragin ditu bide berean.
Larrialdi-zerbitzuek talkei erantzun diete, eta garabiak lanean aritu dira kaltetutako ibilgailuak kentzeko. Zirkulazioa normalduz doa pixkanaka, baina zuhurtzia eta errepideen egoera kontsultatzea gomendatzen da 011ren bidez.
