Bengoetxea sugiere retomar el respeto a las instituciones y sus representantes tras la "áspera" comparecencia de Pérez Iglesias en el Parlamento Vasco

Nuevo capítulo en la polémica entre el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, por la financiación de la universidad pública vasca.

Ayer, Pérez Iglesias denuciaba en sede parlamentaria que los argumentos esgrimidos por Bengoetxea, para denunciar la "infrafinanciación" de la universidad pública están basados en "posverdades, falacias y eufemismos".

La reacción de Bengoetxea no se ha hecho esperar. En una nota enviada a los medios, el rector de la EHU ha mostrado su "asombro" ante la "áspera" comparecencia del consejero y sugiere retomar el respeto a las instituciones y sus representantes.

El rector Bengoetxea ve imprescindible "retomar la senda de las relaciones colaborativas, abandonando descalificaciones personales o valoraciones sobre la competencia del equipo rectoral para gestionar la institución académica".

Según Bengoetxea, la estrategia de la EHU ha sido, en todo momento, exponer "de manera contrastada y transparente" las necesidades actuales de la institución. "Dichas necesidades se sustentan en un informe técnico de más de 500 páginas entregado al propio consejero y a su equipo en la reunión celebrada el pasado 14 de noviembre en Lakua, encuentro concebido precisamente para encauzar las discrepancias existentes sobre las necesidades de la universidad pública", ha explicado.

"Resulta especialmente desconcertante que, una vez encauzada la relación institucional por la vía del diálogo, se insinúe una deslegitimación del rector y de su equipo atribuyéndoles datos incorrectos, manipulaciones o recursos retóricos propios de la posverdad", ha denunciado.

Bengoetxea considera "infructuoso" cuestionar la sinceridad y el compromiso de quienes representan democráticamente a la universidad pública vasca. Por ello el equipo rectoral de la EHU solicita a Pérez Iglesias el debido respeto hacia la comunidad universitaria, hacia la propia institución pública y hacia sus representantes y se muestra dispuesto a centrar todos sus esfuerzos en el servicio público universitario de calidad, que nos obliga a colaborar estrecha y lealmente a la EHU y al Gobierno Vasco.