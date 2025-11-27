UNIBERTSITATEKO AURREKONTUAK
Erakundeen eta ordezkarien arteko errespetuaren alde egin du Bengoetxeak, Perez Iglesiasen Legebiltzarreko agerraldi "zakarraren" ostean

EHUko errektoreak Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuari eskatu dio "deskalifikazio pertsonalak" albo batera uzteko eta unibertsitate publikoarekiko eta haren ordezkariekiko "errespetua" izateko. 

Joxerramon Bengoetxea

Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Unibertsitate publikoaren finantzazioaren harira, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorearen eta Juan Ignacio Perez Iglesias Unibertsitate sailburuaren artean sortutako polemika baretzetik urrun dagoela dirudi. 

Atzo, Perez Iglesiasek Eusko Legebiltzarrean adierazitakoaren arabera, EHUko errektoreak unibertsitate publikoa "azpifinantziatuta" dagoela salatzeko emandako argudioak "egia-oste, falazia eta eufemismoetan" oinarrituta daude. 

Biharamunean hedabideetara zabaldutako ohar batean, Bengoetxeak erantzun egin dio sailburuari. "Harrituta" agertu da Perez Iglesiasen agerraldi "zakarraren" aurrean eta unibertsitate publikoarekiko eta haien ordezkariekiko errespetua izan dezala eskatu dio. 

Bengoetxea ezinbestekotzat jo du lankidetzaren bidea berrartzea eta "deskalifikazio pertsonalak" zein erakunde akademikoa kudeatzeko errektoretza-taldeak duen eskumenari buruzko balorazioak egitea saihestea. 

Azaldu duenez, EHUren estrategia izan da "erakundearen egungo premiak modu egiaztatu eta gardenean azaltzea, une oro". 500 orrialdetik gorako txosten teknikoa dute oinarri premia horiek; txostena sailburuari berari eta bere taldeari eman zitzaion eskura azaroaren 14an Lakuan egindako bileran. Hain justu, unibertsitate publikoaren premien inguruan dauden desadostasunak bideratzeko asmoz egin zen bilera hura. 

Hori dela eta, "bereziki harrigarria da", Bengoetxearen arabera, "elkarrizketa bidez harreman instituzionala bideratu eta gero, errektorea eta bere taldea deslegitimizatzea datu okerrak, manipulazioak eta egia-oste kutsuko baliabide erretorikoak erabiltzea egotzita". 

Bestalde, "antzua" deritzo euskal unibertsitate publikoa demokratikoki ordezkatzen dutenen zintzotasuna eta konpromisoa ezbaian jartzea. Hori guztia dela eta, EHUko errektoretza-taldeak sailburuari unibertsitatearen ordezkariekiko behar bezalako errespetua izan dezala eskatu dio.

