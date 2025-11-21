Sindikatuek irmotasuna eskatu diote errektoreari, EHUren "azpifinantziazioaren" aurrean
Sindikatuek errektoretza-taldeari eskatu diote presioa egin diezaiola Eusko Jaurlaritzari finantzaketa handitzeko eta EHUko irakaskuntza eta lan-baldintzak ez hondatzeko.
LAB, STEILAS, ELA eta CGT/LKN sindikatuek salatu dute Euskal Herriko Unibertsitateak bere funtzionamendua zailtzen duen azpiegitura bat jasaten duela eta, diotenez, pribatizatuagoa den unibertsitate eredu bati mesede egiten diola. Errektoretza taldeari jarrera irmoagoa eskatu diote, baliabide publiko gehiago eskatzeko.
Sindikatuek adierazi dute finantzaketa falta horrek egiturazko arazoak konpontzea eragozten duela eta irakasleei zuzenean eragiten diela. Soldatek erosteko ahalmena nabarmen galdu dutela azpimarratu dute, eta EHUn karrera hasten duten irakasleek bigarren hezkuntzako irakasle hasiberri batek baino gutxiago kobratzen dutela.
Egoera horren ondorioz, sortu berri diren irakasle-plaza batzuk hutsik geratzen ari dira, eta sail batzuek irakasle nahikorik gabe geratzeko arriskua dute. ELAren arabera, unibertsitate pribatuek erakundeen aldetik jasotzen duten lehentasunezko tratua ere kritikatu dute.
Erantzun gisa, sindikatuek lanuzteak eta mobilizazioak deitu dituzte abenduaren lehen egunetan Leioa, Donostia eta Gasteizko campusetan, eta, horrez gain, azken protesta bat egin dute Eusko Jaurlaritzaren Bilboko Ordezkaritzaren aurrean, unibertsitateko zerbitzu publikoaren kalitatea bermatuko duen finantza-konpromisoa eskatzeko.
