Los sindicatos LAB, STEILAS, ELA y CGT/LKN denuncian que la Universidad del País Vasco sufre una infrafinanciación que dificulta su funcionamiento y favorece, según afirman, un modelo universitario más privatizado. Reclaman al equipo rectoral una postura más firme para exigir mayores recursos públicos.

Las organizaciones sindicales señalan que esta falta de financiación impide resolver problemas estructurales y afecta directamente al personal docente. Subrayan que los salarios han perdido poder adquisitivo de forma notable y que el profesorado que inicia su carrera en la EHU cobra menos que un docente novel de secundaria.

Esta situación, advierten, está provocando que algunas plazas docentes de nueva creación queden vacantes y que haya departamentos con riesgo de quedarse sin suficiente profesorado. También critican el trato preferente que, según ELA, reciben las universidades privadas por parte de las instituciones.

Como respuesta, los sindicatos han convocado paros y movilizaciones los primeros días de diciembre en los campus de Leioa, Donostia y Gasteiz, además de una protesta final ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, para exigir un compromiso financiero que garantice la calidad del servicio público universitario.