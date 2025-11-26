IKA-MIKA EHUREKIN

Errektoreak EHUko finantzaketari egindako kritikak "post-egia, gezur eta eufemismoetan" oinarritzen dira, Perez Iglesiasen iritziz

Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ukatu egin du EHU "gutxiegi finantzatuta" dagoenik, eta gaineratu du "oso zaila" dela horrelako diskurtsoetatik abiatuta akordioak lortzea.

Juan Ignacio Pérez Iglesias
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, Juan Ignacio Pérez Iglesias, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak salatu du Joxeramon Bengoetxea EHUko errektoreak unibertsitate publikoaren "azpifinantzaketa" salatzeko emandako argudioak "post-egietan, falazietan eta eufemismoetan" oinarrituta daudela.

Perezek agerraldia egin du asteazken honetan Eusko Legebiltzarreko Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Batzordean, Jaurlaritzak EHUra bideratutako aurrekontuari Bengoetxeak egindako kritikei eta unibertsitateak bere finantzaketa-premien inguruan egindako txostenari erantzuteko.

EHUko errektoreak txosten bat aurkeztu zuen hilaren 19an Eusko Legebiltzarrean, eta bertan adierazten zen Euskal Herriko Unibertsitateak 192 milioi euroko finantzaketa gehigarria behar zuela "ezinbesteko" inbertsioak egiteko, "atzeraezinezko degradazioa" saihesteko.

Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietan
Sindikatuek irmotasuna eskatu diote errektoreari EHUren "azpifinantziazioaren" aurrean
