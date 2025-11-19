Unibertsitate publikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietarako

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joxe Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak bere ustez unibertsitate publikoak behar dituen beharrak azaltzen jarraitu du. Asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean izan da, eta azpiegiturak zaharkituta ez geratzeko plan batek 190 milioi euro baino gehiago izan beharko lituzkeela esan du.

EHU Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Legebiltzarra Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X