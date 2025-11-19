Universidad pública
Bengoetxea insiste en que EHU necesita 192 millones de euros en inversiones adicionales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietan
EITB

El rector de EHU, Joxe Ramon Bengoetxea, sigue exponiendo las necesidades que, a su juicio, necesita la universidad pública. Este miércoles, ha estado en el Parlamento Vasco, y ha dicho que un plan para que las infraestructuras no se queden obsoletas debería contar con más de 190 millones de euros.

UPV-EHU Comunidad Autonóma Vasca Parlamento Vasco Sociedad

X