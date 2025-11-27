Incendio
Controlado el incendio declarado en un bazar que obligó a desalojar cuatro edificios en Pamplona

GRAFCAV7074. PAMPLONA, 27/11/2025.- El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas. Los vecinos desalojados a consecuencia del incendio declarado este miércoles en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona podrían ir volviendo poco a poco a sus viviendas a lo largo del día. Mientras los bomberos continúan con las labores de extinción del fuego, centrados en puntos calientes en el interior del bazar, la evolución favorable de estas tareas ha permitido reducir la zona acordonada. EFE/ Jesús Diges
Lugar del incendio. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Kontrolpean dago Iruñean lau eraikin hustutzera behartu zituen sutea

El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas.

