Kontrolpean dago Iruñean lau eraikin hustutzera behartu zituen sutea

Sutearen lekua. Argazkia: EFE.

Iruñeko Arrotxapea auzoko bazar batean asteazkenean piztutako sutearen ondorioz, lau eraikin hustu behar izan zituzten. Suhiltzaileek zonaldean jarraitzen dute etxebizitzen egoera aztertzen, bizilagunak bertara itzul daitezkeen ala ez jakiteko.

