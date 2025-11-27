Juicio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los padres del niño fallecido atropellado en Aulesti, muy enfadados porque creen que se ha mentido en el juicio

Agurtzane Uriarte eta Josu Beraza, Iurgi Berazaren gurasoak
18:00 - 20:00
Agurtzane Uriarte y Josu Beraza. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako

Última actualización

Hoy se ha reanudado en Gernika el juicio por el atropello mortal del niño de once años Iurgi Beraza en Aulesti en 2020. El juicio debía haber empezado en octubre, pero se supendió por problemas técnicos con la declaración de uno de los ertzainas que hizo el atestado. A la salida del juzgado, el padre y la madre de Iurgi se han mostrado indignados con las declaraciones del supuesto autor del atropello y del ertzaina.

Juicios Gernika Lumo Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X