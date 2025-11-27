Incendio
Un hombre resulta herido en un incendio declarado en un pabellón abandonado de Lasarte

Incendio en Lasarte. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Gizon bat zauritu da Lasarteko pabiloi abandonatu batean piztutako sutean

Última actualización

El incendio se ha declarado a las 04:30 horas un pabellón abandonado de la calle Nagusia de Lasarte. Una persona ha resultado herida de cierta gravedad, sobre todo en manos y brazos y ha sido trasladado al Hospital de Cruces.

Incendios Lasarte-Oria Gipuzkoa Sociedad

