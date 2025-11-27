Sutea
Gizon bat zauritu da Lasarteko pabiloi abandonatu batean piztutako sutean

Sutea Lasarten
18:00 - 20:00
Sutea Lasarten. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Sutea 04:30ean piztu da Lasarteko Nagusia kaleko pabilioi abandonatu batean. Pertsona bat larri zauritu da, batez ere eskuetan eta besoetan, eta Gurutzetako Ospitalera eraman dute.

Suteak Lasarte-Oria Gipuzkoa Gizartea

