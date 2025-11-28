EITB DATA
El número de euskaldunes se ha duplicado en 40 años, pero el uso del euskera no avanza al mismo ritmo

El informe EiTB Data con motivo del Día del Euskera confirma que Euskadi ha alcanzado el 45% de población euskaldun, con crecimientos muy intensos en Araba y Bizkaia. Sin embargo, el uso cotidiano del euskera sigue sin ser mayoritario, sobre todo en las capitales y en los grandes núcleos urbanos.

Mapa del conocimiento del euskera en Euskadi y Navarra desde 1986 hasta 2021

Euskaraz irakurri: EITB Data: Euskararen ezagutza eta erabilera Euskadin eta Nafarroan
author image

EITB

Última actualización

EiTB Data ha publicado su radiografía sobre la evolución del euskera y una de las principales conclusiones es la consolidación de un cambio histórico: el número de personas que saben euskera se ha duplicado desde finales de los años 80, hasta situar a Euskadi por encima del 45% de población euskaldun. En muchos municipios donde el euskera era minoritario, el crecimiento ha sido espectacular. Zalduondo ha pasado del 1% al 47%, Aiara del 5% al 40% y varios municipios de Araba han experimentado subidas similares.

En Bizkaia, el crecimiento ha sido notable, mientras que en Gipuzkoa se aprecia un aumento más moderado debido a que partía de porcentajes muy altos. Incluso hay excepciones como Getaria, donde la proporción de euskaldunes se ha reducido en 10 puntos en las últimas décadas.

En Navarra, la fotografía es más desigual. El norte del territorio presenta porcentajes cercanos al 80% de población euskaldun (como en Baztan), mientras que en el sur el euskera sigue siendo residual, con casos como Tudela (1%). Un ejemplo intermedio es Altsasu, donde el número de euskaldunes se ha triplicado (del 12% al 37%).

No obstante, el reto principal sigue siendo el uso social del euskera. El estudio muestra que el uso habitual se concentra en Gipuzkoa, en el este de Bizkaia y en la franja costera. En las tres capitales, los porcentajes no superan el 15%, aunque Vitoria-Gasteiz es la que más ha crecido desde 2016 y Bilbao ha registrado un repunte respecto a los datos de 2016.

Mapa de uso del euskera por municipios

El informe también apunta a un fenómeno estructural: la presencia de población llegada de otras comunidades autónomas guarda una correlación fuerte con un menor uso del euskera. No ocurre lo mismo con la población extranjera, cuyo nivel de conocimiento del idioma es bajo, pero cuyo peso estadístico no se relaciona con una caída del uso en los municipios. Esto subraya el impacto cultural de las migraciones de los años 60 y 70.

Correlación de los municipios de menor competencia con población extranjera y de otras CC.AA.

