El número de euskaldunes se ha duplicado en 40 años, pero el uso del euskera no avanza al mismo ritmo
EiTB Data ha publicado su radiografía sobre la evolución del euskera y una de las principales conclusiones es la consolidación de un cambio histórico: el número de personas que saben euskera se ha duplicado desde finales de los años 80, hasta situar a Euskadi por encima del 45% de población euskaldun. En muchos municipios donde el euskera era minoritario, el crecimiento ha sido espectacular. Zalduondo ha pasado del 1% al 47%, Aiara del 5% al 40% y varios municipios de Araba han experimentado subidas similares.
En Bizkaia, el crecimiento ha sido notable, mientras que en Gipuzkoa se aprecia un aumento más moderado debido a que partía de porcentajes muy altos. Incluso hay excepciones como Getaria, donde la proporción de euskaldunes se ha reducido en 10 puntos en las últimas décadas.
En Navarra, la fotografía es más desigual. El norte del territorio presenta porcentajes cercanos al 80% de población euskaldun (como en Baztan), mientras que en el sur el euskera sigue siendo residual, con casos como Tudela (1%). Un ejemplo intermedio es Altsasu, donde el número de euskaldunes se ha triplicado (del 12% al 37%).
No obstante, el reto principal sigue siendo el uso social del euskera. El estudio muestra que el uso habitual se concentra en Gipuzkoa, en el este de Bizkaia y en la franja costera. En las tres capitales, los porcentajes no superan el 15%, aunque Vitoria-Gasteiz es la que más ha crecido desde 2016 y Bilbao ha registrado un repunte respecto a los datos de 2016.
El informe también apunta a un fenómeno estructural: la presencia de población llegada de otras comunidades autónomas guarda una correlación fuerte con un menor uso del euskera. No ocurre lo mismo con la población extranjera, cuyo nivel de conocimiento del idioma es bajo, pero cuyo peso estadístico no se relaciona con una caída del uso en los municipios. Esto subraya el impacto cultural de las migraciones de los años 60 y 70.
Correlación de los municipios de menor competencia con población extranjera y de otras CC.AA.
Te puede interesar
La agenda del Día del Euskera contempla numerosos actos reivindicativos, además de celebraciones
Proyecciones de audiovisuales, sesiones de bertsos, juegos, charlas… muchos son los actos que se han programado para hoy en los pueblos y ciudades de toda Euskal Herria. Sin embargo, también se llevará a las calles la preocupación sobre la situación que vive el euskera en las concentraciones y movilizaciones convocadas por las asociaciones.
“Hablan en euskera en clase... pero no en el patio”
El análisis de EiTB Data confirma que el sistema educativo vasco ha consolidado el modelo D como vía mayoritaria, pero alerta de que el uso del euskera entre el alumnado se encuentra en retroceso en patios y espacios informales.
Influencers de la generación Z, comprometidos con el euskera: “Crear contenido en euskera te abre puertas”
La tolosarra Luma Otaño tiene 24 años y es creadora de contenido en euskera en la red social Tik Tok. Actualmente, cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta. El elgoibartarra Alex Etxegibel tiene 18 años y los vídeos que realiza, en la mayoría de los casos, junto a su hermana, triunfan entre la juventud vasca.
El uso del euskera crece entre los jóvenes en redes y la sociedad vasca alcanza su mayor apoyo a la lengua
El informe EITB Data recoge que cada vez más jóvenes se expresan en euskera en redes sociales: el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa utilizan el euskera en redes, y el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). Además, la promoción del idioma cuenta con un respaldo histórico del 65%.
El Sindicato de Vivienda logra aplazar el desahucio de una familia de Vitoria-Gasteiz
Asegura que es el segundo proceso que consigue retrasar este año en la capital alavesa y pide al Ayuntamiento "la suspensión permanente de todos los desahucios".
Uno de los ‘Soletes’ de Repsol se ha quedado en este convento de Bilbao
La guía ha premiado por primera vez a 27 conventos que preparan repostería, y uno de ellos ha sido el de Nuestra Señora del Pilar de Basurto (Bilbao). Las 8 monjas que gestionan este obrador están encantadas y esperan que la distinción sea un impulso al negocio.
Retiran 215 kilos de basuras marinas en seis recogidas simultáneas en la costa de Gipuzkoa
La red Itsas Zaintza Sarea, compuesta por agentes marítimos implicados en la conservación del mar, organizó el pasado 29 de noviembre recogidas de basuras marinas en seis localidades en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos.
Fallece una persona en el incendio de una vivienda en Bermeo
Han sacado al hombre, de 73 años, de la vivienda en estado inconsciente y ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar su vida.
Ekologistak Martxan insta a actuar en los más de 1500 vertederos abandonados y en desuso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
El grupo ecologista ha advertido que vertederos como los de Artxanda (Bilbao), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) y Premabi (Sondika) son conocidos por las administraciones desde hace décadas y llevan contaminando el medio ambiente sin que se actúe.