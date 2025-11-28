EiTB Data ha publicado su radiografía sobre la evolución del euskera y una de las principales conclusiones es la consolidación de un cambio histórico: el número de personas que saben euskera se ha duplicado desde finales de los años 80, hasta situar a Euskadi por encima del 45% de población euskaldun. En muchos municipios donde el euskera era minoritario, el crecimiento ha sido espectacular. Zalduondo ha pasado del 1% al 47%, Aiara del 5% al 40% y varios municipios de Araba han experimentado subidas similares.

En Bizkaia, el crecimiento ha sido notable, mientras que en Gipuzkoa se aprecia un aumento más moderado debido a que partía de porcentajes muy altos. Incluso hay excepciones como Getaria, donde la proporción de euskaldunes se ha reducido en 10 puntos en las últimas décadas.

En Navarra, la fotografía es más desigual. El norte del territorio presenta porcentajes cercanos al 80% de población euskaldun (como en Baztan), mientras que en el sur el euskera sigue siendo residual, con casos como Tudela (1%). Un ejemplo intermedio es Altsasu, donde el número de euskaldunes se ha triplicado (del 12% al 37%).

No obstante, el reto principal sigue siendo el uso social del euskera. El estudio muestra que el uso habitual se concentra en Gipuzkoa, en el este de Bizkaia y en la franja costera. En las tres capitales, los porcentajes no superan el 15%, aunque Vitoria-Gasteiz es la que más ha crecido desde 2016 y Bilbao ha registrado un repunte respecto a los datos de 2016.