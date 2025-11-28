EITB Data destaca en el apartado de medios que la radio es el medio más consumido en euskera, seguido de la prensa. El consumo de radio en euskera ha aumentado del 11% al 15% y la prensa escrita ha pasado del 1% al 15%. Aunque la televisión y el consumo digital en euskera siguen siendo minoritarios, la tendencia general es de crecimiento lento pero sostenido.

En redes sociales, la evolución es mucho más rápida. El estudio destaca que el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa ya utilizan el euskera en redes, y que el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). EiTB Data interpreta este fenómeno como una mezcla de identidad, disponibilidad creciente de contenidos y libertad expresiva propia del entorno digital.