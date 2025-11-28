EITB DATA
El uso del euskera crece entre los jóvenes en redes y la sociedad vasca alcanza su mayor apoyo a la lengua

El informe EITB Data recoge que cada vez más jóvenes se expresan en euskera en redes sociales: el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa utilizan el euskera en redes, y el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). Además, la promoción del idioma cuenta con un respaldo histórico del 65%.

Evolución de la actitud ante la promoción del uso del euskera 

EITB Data destaca en el apartado de medios que la radio es el medio más consumido en euskera, seguido de la prensa. El consumo de radio en euskera ha aumentado del 11% al 15% y la prensa escrita ha pasado del 1% al 15%. Aunque la televisión y el consumo digital en euskera siguen siendo minoritarios, la tendencia general es de crecimiento lento pero sostenido.

En redes sociales, la evolución es mucho más rápida. El estudio destaca que el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa ya utilizan el euskera en redes, y que el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). EiTB Data interpreta este fenómeno como una mezcla de identidad, disponibilidad creciente de contenidos y libertad expresiva propia del entorno digital.

Uso del euskera por parte de los jóvenes en redes sociales 

En las relaciones con la administración pública, el uso del euskera ha aumentado ligeramente, sobre todo en Osakidetza y en los ayuntamientos, aunque sigue siendo minoritario respecto al castellano. En el caso de la administración vasca, el 13% de la ciudadanía afirma usar el euskera; en los ayuntamientos, el 17%. La implantación de perfiles lingüísticos en el empleo público habría impulsado este incremento, especialmente en la sanidad.

Lengua hablada en la relación con la administración pública 

En el ámbito institucional, el informe incluye datos de financiación pública. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el que más porcentaje de su presupuesto dedica a la promoción del euskera, mientras que el Gobierno Vasco ha reducido esa partida a casi la mitad desde 2006.

La actitud social hacia el euskera alcanza máximos históricos: el 65% de la población vasca está a favor de promover su uso, con Araba como el territorio donde más ha crecido el apoyo en la última década. En Navarra, en cambio, las posiciones se mantienen divididas entre partidarios y detractores.

