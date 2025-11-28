EITB DATA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazteek gero eta euskara gehiago erabiltzen dute sareetan, eta euskal gizarteak hizkuntza inoiz baino gehiago babesten du

EITB Data txostenaren arabera, gero eta gazte gehiagok hitz egiten du euskaraz sare sozialetan: Gipuzkoako gazteen % 55ek erabiltzen dute euskara sareetan, eta Arabako hazkundea bereziki esanguratsua da (% 24tik % 36ra). Gainera, hizkuntzak % 65eko babesa du, datu historikoa da hori.

Euskararen erabilera sustatzeko jarreraren bilakaera 

author image

EITB

Azken eguneratzea

EiTB Dataren arabera, komunikabideen atalean nabarmentzen da irratia dela gehien kontsumitzen den euskarazko hedabidea, eta, ondoren, prentsa. Euskarazko irratiaren kontsumoa % 11tik % 15era igo da, eta prentsa idatzia, % 1etik % 15era. Euskarazko telebista eta kontsumo digitala gutxiengoa diren arren, joera orokorra motela baina iraunkorra da.

Sare sozialetan, bilakaera askoz ere azkarragoa da. Ikerketak nabarmentzen du Gipuzkoako gazteen % 55ek erabiltzen dutela euskara sareetan, eta Arabako hazkundea bereziki esanguratsua dela (% 24tik % 36ra). EiTB Dataren arabera, fenomeno hori identitate ugariren arteko nahasketa bat da: Gero eta eduki gehiago daude, eta ingurune digitalaren berezko adierazpen-askatasuna du.

Gazteek sare sozialetan euskara erabiltzea 

Administrazio publikoarekiko harremanetan, euskararen erabilerak gora egin du, batez ere Osakidetzan eta udaletan, nahiz eta oraindik ere gutxiengoa den gaztelaniarekin alderatuta. Administrazioaren kasuan, % 13k diote euskara erabiltzen dutela; udaletan, % 17k. Enplegu publikoan hizkuntza-eskakizunak ezartzeak hazkunde hori bultzatuko luke, bereziki osasungintzan.

Administrazio publikoarekiko harremanetan erabiltzen den hizkuntza 

Erakundeen esparruan, txostenak finantzaketa publikoari buruzko datuak biltzen ditu. Gasteizko Udala da aurrekontuaren ehuneko handiena euskara sustatzeko erabiltzen duena, eta Eusko Jaurlaritzak, berriz, ia erdira murriztu du partida hori 2006tik.

Gizartea euskara sustatzearen alde dago, inoiz baino gehiago: EAEko biztanleen % 65 euskararen erabilera sustatzearen alde daude; Araban egin du gora datuak gehien. Nafarroan, aldiz, posizioak aldekoen eta aurkakoen artean banatuta mantentzen dira.

Euskararen erabilera sustatzeko jarreraren bilakaera 

EITB Data Euskara Sare Sozialak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”

Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzaile baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.   
Gehiago ikusi