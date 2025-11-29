Un profesor de Uztaritze será juzgado por agresión y acoso sexual a cuatro compañeras

Un profesor del colegio católico Saint-François-Xavier de Uztaritze ha sido enviado a juicio por agresión y acoso sexual a cuatro de sus compañeras del centro privado.

El acusado, de 54 años, ha admitido parcialmente los hechos, y será juzgado el 9 de diciembre en Baiona, según informa el medio local Ici Pays Basque.

Los delitos ocurrieron entre 2019 y 2024. El profesor está siendo investigado por agresión sexual contra una compañera, acoso sexual contra tres profesoras y extracción fraudulenta de datos de las víctimas.

Al parecer, el acusado empleó un software especializado para manipular las imágenes de sus compañeras y mostrarlas con el cuerpo desnudo.

El docente ha sido suspendido cautelarmente de empleo por la autoridad educativa nacional.