Cuatro personas investigadas por las protestas durante el paso de la Vuelta por Lumbier

El Juzgado de Aoiz ha citado a los encausados el 18 de diciembre por delitos relacionados con lesiones, desórdenes públicos y resistencia; los implicados denuncian una “operación de criminalización”.
PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA (NAVARRA), 02/09/2025.- Varios ciclistas durante la décima etapa de La Vuelta a España, entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva (Navarra) y final en el Ferial Larra Belagua. EFE/Javier Lizón
Etapa de la Vuelta a España 2025. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Lau pertsona auzipetu dituzte La Vuelta Irunberritik igarotzean izandako protestengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Juzgado de Instrucción de Aoiz ha citado a declarar el próximo 18 de diciembre a cuatro personas investigadas por su participación en las protestas registradas en Lumbier durante el paso de la Vuelta Ciclista a España 2025, según ha informado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna.

A los encausados se les atribuyen presuntos delitos de lesiones, creación de riesgos para la circulación, resistencia o desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

En un comunicado difundido este domingo, las cuatro personas investigadas han afirmado que su citación “no es un simple trámite judicial”, sino “un intento de amedrentarnos por haber alzado la voz por Palestina”. Los investigados señalan que miles de personas participaron en acciones de denuncia y boicot durante el paso de La Vuelta, protestas dirigidas contra la presencia del equipo ciclista del Estado de Israel, y consideran que la respuesta posterior constituye “una operación de criminalización impulsada por la Policía Foral”.

Encausados por las protestas registradas durante el paso de La Vuelta por Lumbier

No es un simple trámite judicial (...) es una operación de criminalización impulsada por la Policía Foral"

Según su valoración, lo ocurrido en los juzgados de Euskal Herria forma parte de “un intento de frenar la movilización social que denuncia lo que sucede en Palestina”.

Además, los encausados afirman que, mientras organizaciones internacionales informan sobre graves vulneraciones de derechos en la región, “aquí se pretende castigar la solidaridad”. Por ello, insisten en mantener el foco en “la gente que sufre y quienes resisten día tras día”.

Los investigados concluyen que seguirán movilizándose y sostienen que la presión social “da sus frutos”, al señalar que el equipo ciclista israelí ya no participa en la prueba. “Palestina es la causa que nos une. No vamos a permitir que la represión borre la solidaridad”, han remarcado.

