Cuatro personas investigadas por las protestas durante el paso de la Vuelta por Lumbier

El Juzgado de Instrucción de Aoiz ha citado a declarar el próximo 18 de diciembre a cuatro personas investigadas por su participación en las protestas registradas en Lumbier durante el paso de la Vuelta Ciclista a España 2025, según ha informado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna.

A los encausados se les atribuyen presuntos delitos de lesiones, creación de riesgos para la circulación, resistencia o desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

En un comunicado difundido este domingo, las cuatro personas investigadas han afirmado que su citación “no es un simple trámite judicial”, sino “un intento de amedrentarnos por haber alzado la voz por Palestina”. Los investigados señalan que miles de personas participaron en acciones de denuncia y boicot durante el paso de La Vuelta, protestas dirigidas contra la presencia del equipo ciclista del Estado de Israel, y consideran que la respuesta posterior constituye “una operación de criminalización impulsada por la Policía Foral”.