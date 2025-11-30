Albiste da
Lau pertsona auzipetu dituzte Vuelta Irunberritik igarotzean izandako protestengatik

Agoizko Epaitegiak abenduaren 18rako deitu ditu auzipetuak, lesioak, desordena publikoak eta erresistentzia egotzita. Auzipetuek, aldiz, euren aurkako "kriminalizazio operazioa" salatu dute.

PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA (NAVARRA), 02/09/2025.- Varios ciclistas durante la décima etapa de La Vuelta a España, entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva (Navarra) y final en el Ferial Larra Belagua. EFE/Javier Lizón
2025eko Espainiako Vueltako etapa. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Agoizko Instrukzio Epaitegiak lau pertsona deitu ditu deklaratzera abenduaren 18an, Vueltan Irunberriko etapan izandako protestetan parte hartzeagatik, Palestinarekin Elkartasuna plataformak jakinarazi duenez.

Auzipetuei delitu hauek egozten zaizkie: lesioak eragitea, zirkulaziorako arriskuak sortzea, agenteenganako erresistentzia edo desobedientzia eta desordena publikoak.

Igande honetan zabaldutako ohar batean, ikertutako lau pertsonek adierazi dute zitazioa ez dela "izapide judizial soil bat", baizik eta "beldurtzeko saiakera bat, Palestinaren alde ahotsa altxatu" dutelako. Ikertuen arabera, milaka pertsonak parte hartu zuten salaketa eta boikot ekintzetan Vueltako etapa horretan; alegia, Israelgo Estatuko txirrindulari taldearen presentziaren aurkako protestetan. Horrenbestez, deklaratzeko deia "Foruzaingoak bultzatutako kriminalizazio operazio bat" dela uste dute akusatuek.

Akusatuak, Irunberrin izandako protestetan parte hartzeagatik

Ez da izapide judizial soil bat (...) Foruzaingoak bultzatutako kriminalizazio operazio bat baizik"

Euren iritziz, "Palestinan gertatzen ari dena salatzen duen mobilizazio soziala geldiarazteko saiakera bat" da.

Gainera, auzipetuek adierazi dutenez, nazioarteko erakundeek eskualdeko eskubideen urraketa larriei buruz informatzen duten bitartean, "hemen elkartasuna zigortu nahi da". Horregatik, akusatuek adierazi dute ikusmira "sufritzen ari den jendearengan eta egunez egun bizirauten dutenengan" mantendu beharko litzatekeela.

Hala, ikertuek mobilizatzen jarraituko dutela baieztatu dute, eta presio sozialak "emaitzak" ematen dituela ziurtatu dute, Israelgo txirrindulari taldeak jada ez baitu txirrindularitza probetan aritzen. "Palestina da batzen gaituen arrazoia. Ez dugu onartuko errepresioak elkartasuna ezabatzea", azpimarratu dute akusatuek.

