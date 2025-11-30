Lau pertsona auzipetu dituzte Vuelta Irunberritik igarotzean izandako protestengatik
Agoizko Epaitegiak abenduaren 18rako deitu ditu auzipetuak, lesioak, desordena publikoak eta erresistentzia egotzita. Auzipetuek, aldiz, euren aurkako "kriminalizazio operazioa" salatu dute.
Agoizko Instrukzio Epaitegiak lau pertsona deitu ditu deklaratzera abenduaren 18an, Vueltan Irunberriko etapan izandako protestetan parte hartzeagatik, Palestinarekin Elkartasuna plataformak jakinarazi duenez.
Auzipetuei delitu hauek egozten zaizkie: lesioak eragitea, zirkulaziorako arriskuak sortzea, agenteenganako erresistentzia edo desobedientzia eta desordena publikoak.
Igande honetan zabaldutako ohar batean, ikertutako lau pertsonek adierazi dute zitazioa ez dela "izapide judizial soil bat", baizik eta "beldurtzeko saiakera bat, Palestinaren alde ahotsa altxatu" dutelako. Ikertuen arabera, milaka pertsonak parte hartu zuten salaketa eta boikot ekintzetan Vueltako etapa horretan; alegia, Israelgo Estatuko txirrindulari taldearen presentziaren aurkako protestetan. Horrenbestez, deklaratzeko deia "Foruzaingoak bultzatutako kriminalizazio operazio bat" dela uste dute akusatuek.
Akusatuak, Irunberrin izandako protestetan parte hartzeagatik
Ez da izapide judizial soil bat (...) Foruzaingoak bultzatutako kriminalizazio operazio bat baizik"
Euren iritziz, "Palestinan gertatzen ari dena salatzen duen mobilizazio soziala geldiarazteko saiakera bat" da.
Gainera, auzipetuek adierazi dutenez, nazioarteko erakundeek eskualdeko eskubideen urraketa larriei buruz informatzen duten bitartean, "hemen elkartasuna zigortu nahi da". Horregatik, akusatuek adierazi dute ikusmira "sufritzen ari den jendearengan eta egunez egun bizirauten dutenengan" mantendu beharko litzatekeela.
Hala, ikertuek mobilizatzen jarraituko dutela baieztatu dute, eta presio sozialak "emaitzak" ematen dituela ziurtatu dute, Israelgo txirrindulari taldeak jada ez baitu txirrindularitza probetan aritzen. "Palestina da batzen gaituen arrazoia. Ez dugu onartuko errepresioak elkartasuna ezabatzea", azpimarratu dute akusatuek.
Zure interesekoa izan daiteke
Armak enbargatzea eta Israelekin "harremanak etetea" eskatu dute 2000 pertsona inguruk Iruñean
Duela 78 urte Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Palestina banatu zueneko urteurrena dela eta, Israel Gazan egiten ari den sarraskiaren aurka, kolonialismoaren aurka eta herri palestinarraren alde mobilizatu dira berriro Iruñeko herritarrak.
EAJk eta PSEk onartu asmo duten zezenketen euskal legea "aberrazioa" dela salatu dute elkarte animalistek
Eusko Legebiltzarrak zezenen inguruko ekimen batzuk arautzen dituten lege-proposamen bat onartu asmo du ostegunean, "Euskadiko kultura-ondare immaterial zabalaren barruan" kokatzen dituen ikuskizunen jarraipena bermatzeko.
GIB diagnostiko berri gehienak gizonezkoetan ematen dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da
Urtean, 125 kasu berri detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarrila eta iraila bitartean 18 GIB kasu berri antzeman dituzte.
Heriotza Zigorraren aurkako mobilizazioak EAEko zazpi hiritan, zigor "krudel eta anker" horri amaiera emateko eskatzeko
Amnistia Internazionalak dio heriotza-zigorra "gainbeheran" dagoela, baina ezin dela "lasaitu", eta abolizio unibertsala eskau du. 1.518 pertsona exekutatu zituzten 15 herrialdetan 2024an. Bilbon, Donostian, Gasteizen, Leioan, Portugaleten, Santurtzin eta Barakaldon eraikin esanguratsuak argiztatuko dituzte deialdiarekin bat eginez.
Metro zerbitzua martxan da berriro, Urduliz eta Plentzia artean etenda egon ostean
Zuhaitz bat erori da trenbidera bi udalerri horien artean, eta, ondorioz, Urdulizko geltokitik aurrerako zerbitzua eten dute.
Basurde gehiago aurkitu dituzte hilda Katalunian, txerri izurri kasuekin lotuta
Kataluniako Generalitateak Emerjentzietarako Unitate Militarraren laguntza eskatu du agerraldia kontrolatzeko eta astelehenean bertaratuko dira. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza kontseilariak mugatuta dauden eremuetara ez joateko eskatu die herritarrei.
Emakume bat hil da Burlatan, motor-istripu batean
Motorrean bidaiari gisa zihoan pertsona hil da; motor-gidaria, berriz, onik atera da.
N-121-a errepidea ireki dute Iruñeko noranzkoan, Irunen izandako istripu larri baten ondorioz itxita egon ostean
Iruneko noranzkoan, ordea, itxita jarraitzen du. Kamioi batek eta auto batek talka egin dute errepidearen 72. kilometroan, eta suhiltzaileek atera behar izan dute turismoko gidaria ibilgailutik, zaurituta.
Andre Maria Zuriaren plaza dantzaz eta elkartasunez bete da EITB Maratoiaren erronkaren hasieran
Nico Etxarten Euskal Rock and Rollaren erritmora, adin guztietako herritarrak bildu dira Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan EITB Maratoiaren erronka solidarioa babesteko. Ekimena bizitza luze eta osasuntsu baten aldeko dantza kolektibo handi batekin hasi da. Egun nagusia abenduaren 18a izango bada ere, dagoeneko martxan dago bizum solidarioa egiteko zenbakia: 33478.