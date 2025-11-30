Hallados más jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina

Varios jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie, que murieron por peste porcina africana (PPA).

En las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado más cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Este domingo se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

Asimismo, la Generalitat no descarta pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para frenar la propagación de la PPA, al tiempo que ha pedido de nuevo a la ciudadanía que no entre en la sierra de Collserola (Barcelona) para frenar el brote.

Igualmente, se han puesto en marcha capturas de posibles jabalís infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que esta enfermedad no supone riesgo para la salud humana, ni por contacto ni por consumo de carne porcina.