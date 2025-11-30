Albiste da
Hildako basurde gehiago aurkitu dituzte Katalunian, txerri izurri kasuekin lotuta

Afrikako txerri izurriarekin kutsatutako basurdeak harrapatzeko plana indartu dute igande honetan Collserola inguruan (Bartzelona), eta ez da baztertzen inguruan beste animaliaren bat hilda aurkitzea.

(Foto de ARCHIVO) Jabali REMITIDA / HANDOUT por INTERPORC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/11/2025
Basurde bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Basurdeak hilda aurkitu dituzte igande honetan Collserola mendilerroan (Bartzelona), Afrikako txerri izurriteak (PPA) erasanda espezie horretako sei animaliaren gorpuak topatu ondoren aste honetan bertan inguru horietan.

Azken orduetan, izurriaren agerraldia lehenbailehen geldiarazteko martxan dauden zaintza eta kontrol lanen baitan, basurde gehiago aurkitu dituzte hilda Kataluniako Cerdanyola del Valles udalerrian. Analisia egingo diete, PPAk jota hil diren egiaztatzeko.

Igande honetan bertan, segurtasuna indartu dute, eta, beraz, ez da baztertzen inguruan beste animaliaren bat hilda topatzea, gaitzak jota.

Era berean, Generalitateak ez du baztertzen Larrialdietarako Unitate Militarrari laguntza eskatzea, eta herritarrei eskatu die Collserolako mendilerroan ez sartzeko, agerraldia lehenbailehen geldiarazteko.

Gainera, Afrikako txerri izurriarekin infektatutako basurdeak harrapatzen saiatuko dira Collserolan, tranpak, uxagarriak eta hesiak jarrita, gaitza beste eremu batzuetara zabal ez dadin.

Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak lasaitasuna eskatu die herritarrei, gaixotasun hau ez baita arriskutsua gizakien osasunerako, ez kontaktua izanda, ez txerri-haragia kontsumituta ere.

Eusko Jaurlaritzak biosegurtasuna indartzeko deia egin du, Katalunian Afrikako txerri-izurria agertu delako
Bartzelona Katalunia Animaliak Gaixotasunak Nekazaritza Gizartea

