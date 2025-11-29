Agerraldia
Biosegurtasuna indartzeko deia egin du Jaurlaritzak, Katalunian txerri izurri kasuak antzeman ostean

Aldi berean, ardura, zuhurtzia eta zaintza eskatu die txerrien sektoreari lotutako Euskadiko eragile guztiei, Bartzelonan sei basurde hil baititu izurriak bi egunean. Txerri izurriak, baina, ez die gizakiei eragiten, eta ez da kutsatzen txerri produktuak kontsumituta ere.

gripe porcina africana

Kataluniako agenteen dispositiboa. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonako probintzian hainbat txerri izurri kasu antzeman ondoren, Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua zabaldu du herritarren artean. Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak gogorarazi du gaixotasun horrek ez dakarrela arriskurik gizakien osasunerako, ez txerri okela ukitzeagatik ez kontsumitzeagatik.

Alabaina, ardura, zuhurtzia eta zaintza galdegin die Euskadiko txerrien sektoreari lotutako eragile guztiei Jaurlaritzak. Sektore osoaren lankidetza eta biosegurtasuna indartzea funtsezkoak dira birusa zabaldu ez dadin. Halaber, ehiza jardueran aritzen diren pertsonei eskatu die biosegurtasun neurri horiek bete ditzatela.

Amaia Barredo sailburuak azpimarratu duenez, "ezinbestekoa da biosegurtasun neurriak indartzea Euskadiko txerri ustiategi guztietan. Animalien osasuna eta elikagaien segurtasuna eragile guztien erantzun kolektibo eta arduratsuaren mende daude".

Bereziki, ekoizleei, garraiolariei, banatzaileei eta merkaturatzaileei eskatu diete zorrotz bete ditzatela ezarritako protokoloak. 

Sei basurde hil dira Bartzelonan

Azken bi egunetan sei basurde gorpu agertu dira Bartzelonan, Afrikako txerrien izurriak jota, 1994tik Espainiako Estatuan horrelakorik ikusi ez bada ere. Dagoeneko 20 kilometro hesitu dituzte kaltetutako animaliak agertu diren eremuan, eta 39 ustiategi daude bertan.

Zer da txerri izurria?

Afrikako txerri izurria gaixotasun biriko oso kezkagarria da txerri sektorearentzat, oso kutsakorra baita basurde europarraren, fakokero afrikarraren eta abeletxeetako txerrien artean. Ordea, ez die gizakiei eragiten, eta ez da kutsatzen txerri produktuak kontsumituta ere.

Katalunia Bartzelona Animaliak Gaixotasunak Nekazaritza Gizartea

