El Gobierno Vasco llama a reforzar la bioseguridad ante la aparición de peste porcina africana en Cataluña

Ante la reciente detección de casos de peste porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona, el Gobierno Vasco ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca recuerda que esta enfermedad no supone riesgo para la salud humana, ni por contacto ni por consumo de carne porcina.

Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y la vigilancia de todos los agentes vinculados al sector porcino de Euskadi. La colaboración del conjunto del sector y el refuerzo de la bioseguridad resultan clave para evitar cualquier posibilidad de entrada o difusión del virus. Así mismo, solicita a las personas que ejercen la actividad cinegética que adopten dichas medidas de bioseguridad.

La consejera Amaia Barredo ha subrayado que "es imprescindible reforzar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones porcinas de Euskadi. La sanidad animal y la seguridad alimentaria dependen de una respuesta colectiva y responsable por parte de todos los agentes implicados”

Se insta especialmente a productores, transportistas, distribuidores y comercializadores a cumplir de manera escrupulosa los protocolos establecidos.

Seis jabalíes muertos en Barcelona

En los últimos dos días han aparecido en Barcelona seis cadáveres de jabalís que portaban la peste porcina africana, algo que no se veía en el Estado español desde 1994. Ya se han cercado 20 kilómetros en el área donde han aparecido los animales donde hay hasta 39 explotaciones.

¿Qué es la peste porcina?

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.