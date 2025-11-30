La N-121-A, totalmente cortada por un accidente grave en Irun

La carretera N-121-A ha quedado totalmente cortada al tráfico en Irun (Gipuzkoa) como consecuencia del accidente que han sufrido un camión y un turismo en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha ocurrido esta mañana, hacia las 08:05 horas, y hasta el lugar se han desplazado bomberos, que han tenido que sacar al conductor del turismo del vehículo.