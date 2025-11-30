Hoy es noticia
La N-121-A, totalmente cortada por un accidente grave en Irun

Un camión y un turismo han colisionado en el kilómetro 72 de la carretera y hasta el lugar se han desplazado bomberos, que han tenido que intervenir para sacar al coductor del turismo, herido en la colisión.

Carretera N-121-A. Foto: Tráfico
Euskaraz irakurri: N-121-A errepidea erabat itxi dute istripu larri baten ondorioz, Irunen
author image

EITB

Última actualización

La carretera N-121-A ha quedado totalmente cortada al tráfico en Irun (Gipuzkoa) como consecuencia del accidente que han sufrido un camión y un turismo en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha ocurrido esta mañana, hacia las 08:05 horas, y hasta el lugar se han desplazado bomberos, que han tenido que sacar al conductor del turismo del vehículo.

Tráfico Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Irún Gipuzkoa Navarra Sociedad

X