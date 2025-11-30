Albiste da
Venezuela-AEB gatazka |
Xabat Illarregi txapeldun |
Potentzien lehia handia |
TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

N-121-a errepidea erabat itxi dute Irunen, istripu larri baten ondorioz

Kamioi batek eta auto batek talka egin dute errepidearen 72. kilometroan, eta suhiltzaileek turismoko gidaria ibilgailutik atera behar izan dute, zaurituta.

N-121-a errepidea. Argazkia: Trafikoa

author image

EITB

Azken eguneratzea

N-121-a errepidea erabat itxi dute gaur goizean Irunen (Gipuzkoa), Iruñeko noranzkoan kamioi batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 08:05ean gertatu da, eta suhiltzaileek atera behar izan dute zauritutako gidaria turismoaren barrutik.

Trafikoa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Irun Gipuzkoa Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X