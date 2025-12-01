MIGRACIÓN
Aita Mari rescata a 26 personas al sur de Lampedusa

Las personas rescatadas, entre ellas hay 16 menores de edad, se encuentran a salvo y están recibiendo la asistencia humanitaria a bordo. Las autoridades italianas han asignado al Aita Mari el puerto de Civitaveccia (Roma), a tres días de navegación.

Euskaraz irakurri: Aita Marik 26 pertsona erreskatatu ditu Lampedusa hegoaldean
Aita Mari ha rescatado este lunes a 26 personas en el mar Mediterráneo, al sur de la isla de Lampedusa, según ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), operadora del buque de rescate.

Las personas auxiliadas, que al parecer proceden de Somalia, Etiopía y Sudán, se encuentran a salvo y están recibiendo asistencia a bordo del buque tras haber sido rescatadas a la deriva a bordo de una lancha neumática pinchada en un lateral.

Entre las 26 personas rescatadas hay 16 menores —un bebé— y 3 mujeres —una es la madre del bebé y otra está embarazada— y 7 hombres. 

Aita Mari

Algunas de las personas rescatadas por Aita Mari. Foto: SMH

La ONG ha informado que la embarcación Louise Michel ha prestado asistencia en el lugar y ha facilitado las tareas de auxilio. 

Salvamento Marítimo Humanitario ha indicado que el puerto asignado ahora por las autoridades italianas es Civitaveccia (Roma), a tres días de navegación.

X