Aita Mari rescata a 26 personas al sur de Lampedusa

Aita Mari ha rescatado este lunes a 26 personas en el mar Mediterráneo, al sur de la isla de Lampedusa, según ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), operadora del buque de rescate.

Las personas auxiliadas, que al parecer proceden de Somalia, Etiopía y Sudán, se encuentran a salvo y están recibiendo asistencia a bordo del buque tras haber sido rescatadas a la deriva a bordo de una lancha neumática pinchada en un lateral.

Entre las 26 personas rescatadas hay 16 menores —un bebé— y 3 mujeres —una es la madre del bebé y otra está embarazada— y 7 hombres.