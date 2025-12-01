MIGRAZIOA
'Aita Mari'k 26 pertsona erreskatatu ditu Lampedusa hegoaldean

26 lagun erreskatatu dituzte, eta 16 adin txikikoak dira. Onik daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira, ontzian bertan. Italiako agintariek Erromako Civitaveccia portura joateko baimena eman diote Aita Mari ontziari, eta erreskate tokitik hiru eguneko bidaia egin beharko dute. 

Aita Mari26 pertsona erreskatatu ditu astelehen honetan Mediterraneo itsasoan, Lampedusa uhartearen hegoaldean, erreskate-ontzia kudeatzen duen Itsas Salbamendu Humanitarioa (SMH) gobernuz kanpoko erakundeak ohar bidez jakinarazi duenez. 

Erreskatatutako pertsonak —16 adin txikiko, 3 emakume eta 7 gizon— onik daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira ontzian bertan.

Pertsona migratzaileak sortzez Somalia, Etiopia eta Eritreakoak dira, eta zulatutako ontzi pneumatiko batean zihoazen erreskatatu dituztenean. 

Aita Mari

Aita Mari ontziak erreskatatutako pertsona migratzaileetako batzuk. Argazkia: SMH

Gobernuz kanpoko erakundeak jakinarazi duenez, Louise Michel ontziaren laguntza jaso dute erreskatea egiteko. 

Halaber, Italiako agintariek Erromako Civitaveccia portura joateko baimena eman diote Aita Mari ontziari, eta erreskate tokitik hiru eguneko bidaia egin beharko dute. 

