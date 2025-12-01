Cuatro personas desalojadas en el incendio del antiguo matadero de Zorroza
Un gran incendio ha afectado al antiguo matadero de Zorroza, en Bilbao, y a otra nave colindante de empresas cárnicas, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El fuego ha comenzado pasadas las 03:00 horas en el antiguo matadero de la calle Marino Archer de Bilbao.
Las llamas ya han sido controladas desde el exterior, pero el servicio de bomberos sigue trabajando para enfriar la zona. Están a la espera de poder entrar con la primera luz del día.
Ninguna persona ha resultado herida.
Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado que cuatro personas que estaban pasando la noche en el antiguo matadero han sido desalojadas.
De momento, se desconocen las causas del incendio.
Te puede interesar
Condenado a tres años un educador de un centro de menores por agredir a una niña tutelada en Gipuzkoa
El inculpado ha reconocido los hechos y las acusaciones han accedido a rebajar su petición de condena de once a tres años.
Detenidos dos hombres en Vitoria-Gasteiz por realizar tocamientos a una mujer, que se refugió en un autobús
La mujer, que llegó corriendo asustada y descalza al autobús, manifestó que había sido agredida sexualmente por dos hombres, que podrían haber usado algún tipo de sustancia, y que le habían realizado tocamientos sin su consentimiento en una vivienda cercana, de donde había conseguido huir hasta refugiarse en el autobús.
Aita Mari rescata a 26 personas al sur de Lampedusa
Las personas rescatadas, entre ellas hay 16 menores de edad, se encuentran a salvo y están recibiendo la asistencia humanitaria a bordo. Las autoridades italianas han asignado al Aita Mari el puerto de Civitaveccia (Roma), a tres días de navegación.
Llegan a Barcelona ochenta militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que hasta la fecha se han analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.
Será noticia: Día Mundial del SIDA, Astilleros Balenciaga y el gran tablero mundial
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH en Hego Euskal Herria son hombres y la edad media es de 37 años
Cada año en Euskadi se detectan cerca de 125 nuevos casos de VIH. En Navarra, entre enero y septiembre de este año se han diagnosticado 18 infecciones de VIH.
Cerca de 2000 personas vuelven a reclamar en Pamplona el embargo de armas y la "ruptura de relaciones" con Israel
La ciudadanía pamplonesa se ha movilizado de nuevo en contra de la actuación de Israel en Gaza, en contra del colonialismo y en apoyo al pueblo palestino con motivo del aniversario de la partición de Palestina por parte de la ONU hace 78 años.
Cuatro personas investigadas por las protestas durante el paso de la Vuelta por Lumbier
El Juzgado de Aoiz ha citado a los encausados el 18 de diciembre por delitos relacionados con lesiones, desórdenes públicos y resistencia; los implicados denuncian una “operación de criminalización”.
Asociaciones animalistas rechazan la futura ley vasca de festejos taurinos que califican de "aberración"
El Parlamento Vasco tomará este próximo jueves en consideración una norma que regularía los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".