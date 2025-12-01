Un gran incendio ha afectado al antiguo matadero de Zorroza, en Bilbao, y a otra nave colindante de empresas cárnicas, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fuego ha comenzado pasadas las 03:00 horas en el antiguo matadero de la calle Marino Archer de Bilbao.

Las llamas ya han sido controladas desde el exterior, pero el servicio de bomberos sigue trabajando para enfriar la zona. Están a la espera de poder entrar con la primera luz del día.

Ninguna persona ha resultado herida.

Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado que cuatro personas que estaban pasando la noche en el antiguo matadero han sido desalojadas.

De momento, se desconocen las causas del incendio.