BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cuatro personas desalojadas en el incendio del antiguo matadero de Zorroza

El fuego ha sido controlado, pero el servicio de bomberos sigue trabajando en la zona. Ninguna persona ha resultado herida.
Sutea Zorrotzako hiltegi zaharrean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sute handia piztu da Zorrotzako hiltegi zaharrean
author image

EITB

Última actualización

Un gran incendio ha afectado al antiguo matadero de Zorroza, en Bilbao, y a otra nave colindante de empresas cárnicas, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

El fuego ha comenzado pasadas las 03:00 horas en el antiguo matadero de la calle Marino Archer de Bilbao. 

Las llamas ya han sido controladas desde el exterior, pero el servicio de bomberos sigue trabajando para enfriar la zona. Están a la espera de poder entrar con la primera luz del día. 

Ninguna persona ha resultado herida. 

Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado que cuatro personas que estaban pasando la noche en el antiguo matadero han sido desalojadas. 

De momento, se desconocen las causas del incendio. 

Incendios Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X